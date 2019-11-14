По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о ДТП уточняется

Серьёзная авария произошла сегодня утром во Владимире на Добросельской. В районе остановки улица Погодина столкнулись два легковых автомобиля внедорожник и ИЖ Ода.Лобовой удар был такой силы, что капоты обоих автомобилей смялись почти до салона. А по дороге раскидало многочисленные обломки запчастей. Авария произошла в районе 8 часов утра, на месте работали службы МЧС и скорой помощи. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется.Фото и видео