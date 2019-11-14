Режим ЧС сохраняется в шести районах Вологодской области. В осеннем паводке участвуют семь рек: Вологда, Колпь, Лежа, Молога, Тошня, Чагодоща и Ягроба, а также два водохранилища — Шекснинское и Рыбинское.

Режим ЧС сохраняется в шести районах Вологодской области. В осеннем паводке участвуют семь рек: Вологда, Колпь, Лежа, Молога, Тошня, Чагодоща и Ягроба, а также два водохранилища — Шекснинское и Рыбинское. Как сообщает ГТРК "Вологда", уровень воды повышается и останавливаться не собирается. Такую информацию предоставили губернатору главы муниципалитетов на заседании комиссии по ликвидации ЧС.Прогнозы не радуют: впереди жителей ожидает вторая волна паводка. Как только вода в реке Вологде достигнет критической отметки, в зоне подтопления окажутся садоводческие товарищества. По словам специалистов, нынешняя ситуация связана не с дождями, которых пока было немного. Это следствие таяния снега в лесных полосах и на полях. Если потепление сменится похолоданием, полные воды реки так и замерзнут. Поэтому весной область снова столкнется с сильным паводком. Как заявил губернатор, готовиться к этому необходимо заранее.Сейчас у спасателей — круглосуточное дежурство. Комиссия в составе губернатора и главы района побывала в деревне Дудинское, где хлынувшая вода унесла с собой заборы, мебель, колодцы. В Вологде более семисот участков подтоплены и остаются в опасной зоне. Специальная комиссия уже начала подсчет ущерба.