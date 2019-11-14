В среду вечером в Москве на Нахимовском проспекте был убит трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Родственники несут цвета к автомобилю, возле которого застрелили спортсмена.

В среду вечером в Москве на Нахимовском проспекте был убит трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Родственники несут цветы к опечатанному на время следственных мероприятий автомобилю, возле которого застрелили спортсмена.По предварительным данным, убийца несколько часов ждал свою жертву, а когда та подъехала, произвел несколько выстрелов. Спортсмен скончался на месте. Позже родственники сообщили, что не знают, за что мог быть убит Ашот.Болян трижды становился чемпионом по тайскому боксу и 17-кратный чемпион по различным международным турнирам. В книге Академии тайского бокса зафиксирован рекорд, сделанный спортсменом — в течение секунды Ашот одновременно нанес восемь ударов руками и три ногами.На момент смерти Ашоту Боляну было сорок лет.