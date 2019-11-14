Охранник Амурского колледжа строительства и ЖКХ не имел разряда по охранной деятельности и разрешения на работу. На службу он ходил по временному документу и не был оформлен соответствующим образом, заявил после стрельбы в учебном заведении Благовещенска начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

Охранник Амурского колледжа строительства и ЖКХ не имел разряда по охранной деятельности и разрешения на работу. На службу он ходил по временному документу и не был оформлен соответствующим образом, заявил после стрельбы в учебном заведении Благовещенска начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.Стрельба в колледже стала темой расширенного заседания антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области, сообщает ТАСС. Утром 14 ноября один из учеников колледжа расстрелял из пятизарядного помпового ружья дробью своих одногруппников. Трое студентов колледжа получили ранения, 19-летний студент и сам стрелок погибли. Оружие в колледж стрелок пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке, а зарядил его в туалете.Всем троим пострадавшим при стрельбе сделаны операции. Один из 17-летних раненых после операции находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы в стабильно тяжелом состоянии. Еще один 17-летний пострадавший из реанимации уже переведен в отделение политравмы. Его состояние оценивается как средней тяжести.Сейчас можно говорить о проблемах в обеспечении безопасности объектов образования области, констатировал начальник управления МВД Приамурья Николай Аксенов. По его мнению, угрозы вооруженного нападения сохраняются не только в образовательных, но и других учреждениях региона. Для парирования этих угроз Аксенов предложил усилить пропускной режим в этих учреждениях и повсеместно установить рамки металлодетекторов.Для помощи пострадавшим при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ открыты горячие линии.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В МВД отметили, что стрелка на расстрел в колледже могли подтолкнуть издевательства других студентов над ним.Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения России подготовить и представить ему подробный отчет о причинах трагедии в Амурском колледже.