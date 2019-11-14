Сегодня, 14 ноября, свой день рождения отмечает популярный телеведущий Дмитрий Дибров. Именинник откровенно рассказал о своей личной жизни.

Сегодня, 14 ноября, свой день рождения отмечает популярный телеведущий Дмитрий Дибров. Именинник откровенно рассказал о своей личной жизни.Дмитрию Диброву исполнилось 60 лет. Отмечать круглую дату телеведущий намерен с друзьями в ресторане. "Сейчас готовлю фильм про себя, решил про музыку сделать – 12 нот моей жизни, 12 песен... И знаете, это трудно. Про других гораздо легче. Покажу, что получится, на празднике", – пообещал именинник.24 Авг 2019 в 1:25 PDTМатериал дополняется