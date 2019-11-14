С 1 ноября 2019 года Ростелеком отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи

С 1 ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года "Ростелеком" предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», - подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.