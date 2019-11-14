Около 8-ми часов вечера столкнулись внедорожник Тойота Ленд Крузер и Лада Калина.

Накануне вечером произошло ДТП на Пекинке (поворот на Содышку). Около 8-ми часов вечера столкнулись внедорожник Тойота Ленд Крузер и Лада Калина.По предварительным данным, водитель Лада Калина ехал в своей полосе в направлении Доброго со стороны Москвы. Внедорожник совершал поворот налево со стороны Юрьев-Польского. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи, но очевидцы ДТП сообщают, что оба водителя живы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.Фото и видеоПользователи соцсетей, видевшие этустрашную аварию отмечают, что повышенная аварийность именно на этом участкедороги связана с плохим освещением и отсутствием внятной разметки.