В последнее время ходят о слухи об интересном положении участницы шоу Дом-2 Ольги Рапунцель. Оказалось, что девушка действительно носит под сердцем второго ребенка.

В последнее время ходят о слухи об интересном положении участницы шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель. Оказалось, что девушка действительно носит под сердцем второго ребенка.Об этом звезда официально заявила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Друзья, вот и пришло время рассказать вам. Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом. Так вот, любовь творит чудеса. Я беременна. Мы с мужем ждем второго ребенка. Я рада, что вы сейчас об этом знаете. И мы благодарим каждого, кто счастлив вместе с нами", – публично призналась Рапунцель.Ольга рассказала, что далеко не все порадовались предстоящему пополнению в ее семье. Некоторые участники телестройки упрекнули девушку в том, что она лишь прикрывается беременностью."Я в шоке от таких людей! Что значит "прикрываюсь"? Моя семья – это мое самое ценное в жизни, мои дети – это моя жизнь!" –отметила знаменитость.12 Ноя 2019 в 5:11 PSTНапомним, что светская дива строит любовь на проекте с участником Дмитрием Дмитренко. Они несколько лет состоят в отношениях, которые сопровождаются постоянными скандалами. Тем не менее влюбленные остаются вместе.К слову, это уже вторая беременность Рапунцель. В апреле прошлого года она подарила Дмитрию дочь Василису.