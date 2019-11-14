Фигурантка похитила у жительницы Анапы более 90 000 рублей.

В конце октября в МО МВД России «Муромский» обратилась 37-летняя жительница Анапы, сообщившая о мошеннических действиях, в результате которых она лишилась крупной суммы денег.Женщина пояснила, что несколько недель назад разместила на одном из популярных сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры. На него откликнулась девушка из Мурома. В процессе общения в одном из месседжеров потерпевшая передала «арендатору» реквизиты банковской карты для перевода предоплаты, а затем – код, который получила через смс-сообщение. Через несколько часов с банковского счета, к которому привязана карта, пропали 90 900 рублей, а муромлянка перестала выходить на связь.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого установили личность подозреваемой.Фигурантка, 25-летняя местная жительница, была задержана на территории Мурома и дала признательные показания.Установлено, что злоумышленница изначально не планировала пользоваться услугами аренды и вносить предоплату. Для совершения противоправных действий подозреваемая специально приобрела сим-карту и связывалась с потерпевшей в ночное время суток, рассчитывая на потерю бдительности со стороны жертвы.Получив реквизиты банковской карты и код, злоумышленница смогла перевести деньги на свой счет, впоследствии обналичила их и потратила на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).