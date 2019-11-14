В Екатеринбурге продолжается суд по делу хакерской группы Lurk, первые слушанья по которому прошли еще в начале года. Группировка состояла преимущественно из жителей Свердловской области и занималась кражей крупных сумм со счетов российских банков и компаний.

В Екатеринбурге продолжается суд по делу хакерской группы Lurk, первые слушанья по которому прошли еще в начале года. Группировка состояла преимущественно из жителей Свердловской области и занималась кражей крупных сумм со счетов российских банков и компаний.Сегодня был допрошен один из предполагаемых организаторов Lurk Константин Козловский, который заявил, что группу задержали только после попытки украсть 23 миллиона рублей у компании "Конкорд кейтеринг". Однако по , в реальности хакеров подозревают в попытке хищения целых двух миллиардов.Информацией, которую рассказал подсудимый, заинтересовалось журналисты издания Znak.com. В материале отмечается, что правоохранительные органы не обращали внимания на преступную деятельность Lurk, пока в мае 2016 году хакеры не попытались украсть 23 миллиона рублей у компании "Конкорд кейтеринг", принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. По версии Znak, именно этот эпизод и стал для группировки роковым.При этом журналисты сперва утверждают, что данный эпизод по какой-то причине отсутствует в материалах дела. Но тут же следует заявление, что в распоряжении Znak частично имеются материалы дела, и там уже упоминается указанный эпизод с "Конкорд кейтринг".Выходит, что расследование Znak противоречит само себе. Получается, что журналисты не имеют реальных сведений о процессе?Как утверждает издание "Уральский меридиан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, представленная в статье Znak.com информация далека от реальности. "По этому эпизоду следствие подозревает группу Козловского в попытке хищения не 23 миллионов рублей, а как минимум 2 миллиардов", – пишет портал.Получается, что Znak пытается транслировать версию Козловского, отмечает "Уральский меридиан". "Последний же тем временем предпринимает безуспешные попытки "включить дурачка". Так, на одном из слушаний он называл себя "агентом ФСБ". Якобы его "миссия" – "выборы" президента США, и ради этой "высокой цели" можно красть деньги у банков", – заключает портал.