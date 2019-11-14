Ведущий Владимир Соловьев на странице в Телеграм опубликовал отрывок из своей программы на телеканале Россия 1. Журналист отметил, что украинская власть в очередной раз показала, как она на самом деле относится в жителям Донбасса.

Ведущий Владимир Соловьев на странице в "Телеграм" опубликовал отрывок из своей программы на телеканале "Россия 1". Журналист отметил, что украинская власть в очередной раз показала, как она на самом деле относится в жителям Донбасса.Во время записи эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий решил поделиться с гостями студии и зрителями своими впечатлениями от недавно услышанной новости. Журналист узнал, что еще в 2014 году украинские власти всерьез рассматривали идею введения в Донбасс немецких войск.Избежать этого помогла жесткая и эмоциональная реакция на это предложение Франк-Вальтера Штайнмайера, который в тот момент возглавлял Министерство иностранных дел Германии. "Я двумя руками челюсть держал", – оценил степень своего удивления Владимир Соловьев.Вы можете себе представить что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое... Представить себе страшно. Это было бы начало мировой войны", – уверен ведущий.Об идее пятилетней давности заговорили, поскольку украинские власти вновь задумались о подобной мере. Однако теперь Киев намерен пригласить в Донбасс французов. "Ребята, вы вообще не понимаете. Идея ввести каких-то там полицейских украинских, миротворцев французских, полностью уничтожает сразу любую возможность договоренности", – привел Владимир Соловьев российский ответ на эту инициативу.Материал дополняется.