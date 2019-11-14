Стражи порядка напоминают взрослым и юным участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД.

Сотрудники ОГИБДД Петушинского района и «Юношеская автомобильная школа» города Владимира посетили Покровский детский дом и СОШ № 2 г. Покров, где провели занятие с использованием оборудования «Лаборатория безопасности».Дети с большим удовольствием по очереди посетили все пять станций, среди которых были и ребусы с дорожными знаками, и велосипедный трек, и шагомер, и наглядный макет проезжей части дороги, на котором ребята сами пытались воссоздать улично-дорожную сеть с помощью мини-знаков и фигурок людей. В процессе познавательных игр ребята рассказывали правила поведения в городе, на собственных примерах и на примерах своих друзей, объясняли, как надо поступать, чтобы не нарушать правила.Детям было разъяснена необходимость ношения световозвращающих элементов в одежде, особенно в темное время суток, чтобы стать заметнее для водителей, о необходимости использования ремней безопасности при следовании в транспортных средствах, о правилах перехода проезжих частей дорог.Аналогичное мероприятие провели стражи порядка в Гусь-Хрустальном районе, где во время встречи со школьниками полицейские сделали особый акцент на правилах пересечения проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходам.А в Муроме ученики младших классов местных школ подготовили послания для водителей, в которых призывали не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать безопасную скорость, уважительно относиться к пешеходам, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах, быть внимательными во время управления автомобилем. Письма ребята вручили самостоятельно во время совместных с сотрудниками Госавтоинспекции мероприятий.