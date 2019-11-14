Злоумышленник при оплате клиентами услуг в фитнес-центре предоставлял недостоверные сведения в бухгалтерию, а денежные средства тайно забирал себе, распоряжаясь ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В полицию обратился директор одного из фитнес-клубов, расположенного на территории района. Он сообщил, что была выявлена недостача денежных средств на общую сумму более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий, работавший в спортивном клубе администратором.Установлено, что злоумышленник при оплате клиентами услуг в фитнес-центре предоставлял недостоверные сведения в бухгалтерию, а денежные средства тайно забирал себе, распоряжаясь ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93