В соревнованиях приняли участие 113 сотрудников из 8 сборных команд...

В Спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по плаванию.В соревнованиях приняло участие 113 сотрудников из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».Сборную команду ГУ МВД России по г. Москве представляли: А.О. Вальцева, И.А. Васин (УВД по ВАО), Ю.Р. Козлова (УВД по ЦАО), А.Б. Татаринская, К.В. Усов (УГИБДД), Д.С. Дмитриева (УВД по ЗАО), А.А. Полковникова, С.Н. Панфилов (УВД по Зел.АО), Н.С. Кузнецов, Е.В. Веревкин (КО ГУ), И.Е. Парфенов (УВД по ЮАО), З.Ф. Елисеев, Д.Г. Сулакадзе (УВД на ММ), М.В. Переходенко (УВД по СВАО).Представитель команды – майор внутренней службы Тимошенко Александр Викторович, инспектор 4 отделения 3 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве. По итогам соревнований определились следующие победители и призеры:1 место – Вальцева Анна (50 м. в/с среди женщин);1 место – Васин Игорь (50 м. в/с среди мужчин до 40 лет);2 место – Веревкин Евгений (50м. в/с среди мужчин ст. 40 лет);3 место – Переходенко Михаил (50 м. в/с среди мужчин ст. 40 лет).эстафета 4х50 м вольным стилем среди женщин1 место – ГУ МЧС России по г. Москве;2 место – ГУ МВД России по г. Москве;3 место – Центральный округ войск национальной гвардии РФ.эстафета 4х50 м вольным стилем среди мужчин до 40 лет1 место – УФСБ России по г. Москве и МО;2 место – ГУ МВД России по г. Москве;3 место – Центральный округ войск национальной гвардии РФ.эстафета 4х50 м вольным стилем среди мужчин старше 40 лет1 место – ГУ МВД России по г. Москве;2 место – УФСБ России по г. Москве и МО;3 место – ГУ МЧС России по г. Москве.командные результаты1 место – УФСБ России по г. Москве и МО;2 место – ГУ МВД России по г. Москве;3 место – ГУ МЧС России по г. Москве;4 место – Центральный округ войск национальной гвардии РФ;5 место – ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии РФ;6 место – Управление ФСИН России по г. Москве;7 место – Управление на транспорте МВД России по ЦФО;8 место – Управление ФССП России по г. Москве.