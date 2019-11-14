Мария Максакова сумела доказать, что передала свои элитные апартаменты молодому мужу, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. Оперная певица вернула себе потерянную квартиру.

Мария Максакова сумела доказать, что передала свои элитные апартаменты молодому мужу, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. Оперная певица вернула себе потерянную квартиру.Мария Максакова победила в суде своего молодого мужа Далхата Халаева, с которым оформила отношения летом прошлого года. С супругом оперная дива боролась из-за апартаментов в элитном ЖК на Краснопресненской набережной. Пресненский суд удовлетворил два иска Марии Максаковой и признал незаконной сделку, из-за которой Максакова лишилась недвижимости24 Сен 2019 в 11:52 PDTМатериал дополняется