Всесоюзную известность Степану Старчикову принесла роль в историческом фильме Россия молодая. По признанию артиста, его карьера всегда складывалась удачно, а вот в личной жизни было не все гладко. Сегодня Степан Старчиков стал гостем программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

Всесоюзную известность Степану Старчикову принесла роль в историческом фильме "Россия молодая". По признанию артиста, его карьера всегда складывалась удачно, а вот в личной жизни было не все гладко.Сегодня Степан Старчиков стал гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".Папа и дедушка Степана Старчикова были актерами, поэтому неудивительно, что он решил пойти по их стопам. Старчиков окончил с отличием Школу-студию МХАТ, а потом ему предложили остаться в театре. Однако, понимая, что ждет его, скорее всего, работа в массовке, он выбрал петербургский Литейный театр, где ему сразу предложили главную роль.Однако, когда Старчикову предложили роль в картине "Россия молодая", в театре его вызвали на худсовет, считая, что он "гонится за деньгами". В итоге, чтобы получить роль, которая принесла известность, пришлось пойти на хитрость: киногруппа забрала Старчикова в армию — в кавалерийский полк при "Мосфильме". Так он смог и отслужить, и сняться в фильме.Еще во время учебы он встретил Лидию, которая стала его женой. Актер рассказал Корчевникову, как его поразил ряд совпадений — с его матерью и с его первой любовью. Но брак для актера стал неудачным: однажды он случайно нашел дома ее дневник, в котором было написано про чувства к другому человеку. Супруги не стали устраивать скандалов и просто разошлись.Позже он узнал, что супруга ушла к актеру Константину Лавроненко.Вторую супругу — Ирину — Степан встретил в ее родном Красноярске, где был на гастролях. Это была любовь с первого взгляда, но вскоре ему пришлось вернуться в столицу.Ирина тоже была актрисой, училась на заочном в ГИТИСе, временами приезжала в Москву. И однажды Степан сделал ей предложение. Услышав слова "Выходи за меня замуж", она сначала убежала. Старчикову пришлось догнать любимую, и потом она все же ответила согласием.Ради мужа Ирина отказался от актерской профессии. Сейчас она об этом не жалеет, поскольку главное для нее — творчество мужа. Вместе они уже больше 30 лет.В чем секрет их семейного счастья и с какими трудностями им пришлось столкнуться? К кому Ирина ревновала Степана? Все ответы — в "Судьбе человека" на телеканала "Россия 1".