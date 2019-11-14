Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность продажи земли иностранным гражданам. В Сети считают, что в случае вступления в силу подобной инициативы простым украинцам придется готовиться к крутым переменам в своих жизнях.

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность продажи земли иностранным гражданам. В Сети считают, что в случае вступления в силу подобной инициативы простым украинцам придется готовиться к крутым переменам в своих жизнях.Земельная реформа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает массу споров. Главным яблоком раздора стала идея о том, что украинскую землю смогут покупать граждане других государств.Еще до недавнего времени казалось, что мало кто из народных избранников решится открыто поддержать спорную инициативу, особенно учитывая общественную реакцию и упорно курсирующие среди избирателей слухи о том, что этим законом их банально грабят. Однако стоило объявить парламентариям, что голосованием за этот документ они "окончательно хоронят" Советский союз, как его поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226.В Сети выразили уверенность, что в случае вступления закона в силу жизнь на Украине круто поменяется, однако отнюдь не в сторону неожиданного улучшения. Кто-то предположил, что продажа земель иностранцам превратит простых людей в невольников и своего рода трудовых мигрантов в собственной стране."По логике вещей, сейчас наверное начнут потихоньку сворачивать безвиз. Холопы понадобятся панам и геррам на своей родной земле", – цитирует "" администратора аккаунта в "Твиттере" под ником "Голос Мордора".Материал дополняется.