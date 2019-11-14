Тимати является не только рэпером и музыкальным продюсером, но и высококлассным бизнесменом. Одним из его проектов стал ресторан Black Star Burger.

Тимати является не только рэпером и музыкальным продюсером, но и высококлассным бизнесменом. Одним из его проектов стал ресторан Black Star Burger.Теперь отведать сочных бургеров можно и в Лос-Анджелесе. Там накануне состоялось торжественное открытие заведения Тимура Ильдаровича. Чтобы привлечь как можно больше внимания к событию, шоумен позвал популярных американских звезд.Среди них оказался поп-R&B-певец Джастин Бибер. Ходят слухи, что появление артиста на различных мероприятиях в формате пиар-хода стоит космических денег. При этом слащавый музыкант даже не пытался скрыть свое пренебрежительное отношение к происходящему.Зато Тимати светился от радости. И, конечно, не забывал широко улыбаться, глядя в лицо обнаглевшему молодому исполнителю. Ведь в любой момент Бибер мог просто развернуться и уйти.Кстати, Джастин явился не один. С ним приехала его супруга Хейли Болдуин. Но из машины девушка так и не соизволила выйти, сообщает . Видимо, это связано с тем, что ей гонорар за рекламу не предложили.