Для российского флота будут строить боевые ледоколы разных классов. Те, которое смогут ломать толстый лед, будут нести меньше оружия. Менее проходимые корабли, соответственно, вооружат лучше, заявил советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.

Для российского флота будут строить боевые ледоколы разных классов. Те, которое смогут ломать толстый лед, будут нести меньше оружия. Менее проходимые корабли, соответственно, вооружат лучше, заявил агентству ТАСС советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.Первый российский боевой ледокол "Иван Папанин" был спущен на воду 25 октября. Он предназначен для патрульных и поисково-спасательных операций. Помимо этого, способен работать буксиром и доставлять грузы в труднодоступные районы.Длина "Ивана Папанина" – около 100 метров, водоизмещение 8500 тонн. Корпус корабля способен проламывать лед толщиной до полутора метров. Достоверно известно, что он будет нести 76-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА, а также палубный вертолет Ка-27.