Лидер Футбольной национальной лиги московское Торпедо потерпело поражение в матче 23 тура от Нижнего Новгорода. Встреча проходила на стадионе Открытие Арена и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" потерпело поражение в матче 23 тура от "Нижнего Новгорода". Встреча проходила на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.Авторами победных голов в составе победившего "Нижнего Новгорода" стали Александр Ставпец, отличившийся с пенальти, и Артур Сагитов.Поражение "Торпедо" стало первым за предыдущие пять встреч ФНЛ. Несмотря на проигрыш, черно-белые с 51 очком продолжают лидировать в турнирной таблице. Впрочем, отрыв от ближайшего преследователя сократился и теперь составляет три балла – на второй строчке располагается волгоградский "Ротор" (48)."Нижний Новгород" благодаря победе в Москве набрал 32 очка и поднялся на девятое место ФНЛ.