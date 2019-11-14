Президент США Дональд Трамп приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у Белого дома, отметив, что они давно являются хорошими друзьями.

Президент США Дональд Трамп приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у Белого дома, отметив, что они давно являются "хорошими друзьями".Как передает "Интерфакс", тем временем у резиденции американского президента в Вашингтоне собрались протестующие, которые скандируют антитурецкие лозунги, сравнивая Эрдогана с боевиком международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).В ходе визита турецкого президента в США Трамп намерен обсудить с ним увеличение торговых отношений между двумя странами с 20 до 100 миллиардов долларов.Глава Белого дома также сообщил журналистам, что собирается обсудить с Эрдоганом покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также ситуацию с истребителями-бомбардировщиками F-35, не сообщив подробностей.Приобретение С-400 вызвало серьезное охлаждение отношений между Турцией и США. Поставки российских ЗРК начались в середине июля 2019 года и по словам Эрдогана, зенитно-ракетные комплексы полностью войдут в действие в апреле 2020 года.Штаты требовали отказаться от сделки, предлагая взамен свои ЗРК Patriot, а также грозя отменой продажи F-35 и введением против Анкары экономических санкций. Турция отказалась идти на уступки.