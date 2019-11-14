Глава Белого дома Дональд Трамп назвал предположительную дату публикации стенограммы разговора с Владимиром Зеленским. Президент США намерен опубликовать расшифровку в ближайшее время.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал предположительную дату публикации стенограммы разговора с Владимиром Зеленским. Президент США намерен опубликовать расшифровку в ближайшее время.Трамп уже неоднократно отмечал, что в беседе между лидерами двумя стран не было никаких компрометирующих сведений. Тем не менее, члены Демократической партии США уже начали процедуру импичмента президента. По дошедшим до них сообщениям, Дональд якобы пытался надавить на Зеленского, чтобы решить внутренний процесс расследования Америки. Теперь же Трамп сам намерен выложить отменный "компромат"."Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг стенограмму второго звонка, который на самом деле был первым из двух. Вы сможете решить, что вы об этом думаете", – передает слова главы Белого дома .Кроме того, Дональд добавил, что хотел бы выяснить имя осведомителя, который написал на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с Зеленским. Президент считает, что представитель его недоброжелателей предоставил "очень много некорректной информации", отмечает .13 Ноя 2019 в 7:20 PSTРанее в СМИ появилась информация, что якобы Трамп просил Зеленского о помощи в расследовании против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Позже Белый дом опубликовал стенограмму их разговора, что подтвердило – глава Америки действительно просил президента Украины о содействии. Демократы, в свою очередь, назвали произошедшее попыткой вмешательства другого государства в избирательный процесс США. Стоит отметить, что Джо Байден-старший может стать серьезным конкурентом для Трампа на выборах в 2020 году.