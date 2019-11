Президент США Дональд Трамп остается целью крупномасштабной информационной кампании, ищущей возможности раскритиковать или высмеять политика. Справедливости ради, иногда он, по своей рассеянности, дает прекрасные возможности сделать это без каких-либо натяжек и передергиваний.

Президент США Дональд Трамп остается целью крупномасштабной информационной кампании, ищущей возможности раскритиковать или высмеять политика. Справедливости ради, иногда он, по своей рассеянности, дает прекрасные возможности сделать это без каких-либо натяжек и передергиваний.Британское издание Daily Mail на своих страницах опубликовала фотографию Дональда Трампа, которую вряд ли тот хотел бы предавать всемирной огласке. Фотограф поймал момент, когда политик вышел из лимузина и направился к самолету после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка.Впрочем, всеобщее внимание привлек не этот прозаический для американского лидера факт, а небольшая деталь. Дело в том, что на подошве ботинок американского лидера глазастые эксперты разглядели приклеившуюся туалетную бумагу. Впрочем, прикладывать особых усилий для того, чтобы ее заметить, не пришлось. Наоборот, удивление вызывает тот факт, что Дональд Трамп не заметил произошедшей с ним оплошности.President Trump with toilet paper stuck on his shoe again as he and Melania huddle close together against the bitter cold while boarding Air Force One at JFK.— abarefootboy (@abarefootboy2)"Дональда Трампа продолжают преследовать. Нет, не его противники (хотя они тоже), а туалетная бумага! После выступления в экономическом клубе в Нью-Йорке к ботинку президента США снова приклеилось гигиеническое средство", – цитирует "" телеграм-канал "Выпускайте кракена".Отметим, президент США достаточно часто попадает в ситуации, которые его оппоненты стремятся использовать для критики. Однако в большинстве случаев Дональд Трамп просто дожидается пока шумиха стихнет без каких-либо негативных последствий для себя. Порой ему даже удается обернуть преследование в отношении себя для увеличения рейтингов.