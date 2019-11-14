Показания временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, которые выступили на слушаниях по импичменту Дональда Трампа, подтвердили обвинения во взяточничестве. Об этом заявила Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что у демократов есть доказательства того, что президент США Дональд Трамп – взяточник.В среду временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент выступили на первых публичных слушаниях по импичменту. По словам Пелоси, они говорили "очень недвусмысленные вещи", и их показания подтвердили факты взяточничества Трампа, передает ТАСС. Под этим она понимает действия президента по принципу "услуга за услугу"."Президент злоупотребил властью и нарушил свою клятву, угрожая приостановить предоставление военной помощи и поставив в качестве условия встречи в Белом доме проведение расследования в отношении его политического противника", — подчеркнула Пелоси.Поводом для начала процедуры импичмента стал разговор американского лидера с президентом Украины. Демократы считают, что Трамп убеждал Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена (своего главного конкурента на выборах) в обмен на помощь Киеву.