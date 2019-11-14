Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что главный тренер национальной мужской команды финн Туомас Саммелвуо в ближайшее время получит российское гражданство.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что главный тренер национальной мужской команды финн Туомас Саммелвуо в ближайшее время получит российское гражданство."Туомас скоро будет русским, он подал на российское гражданство. И Туомас, и Бузато живут в России по 10-15 лет. Я бы не называл их абсолютными иностранцами", – цитирует Шевченко РИА Новости.Ранее стало известно, что женскую сборную России по волейболу возглавил итальянец Серджо Бузато.