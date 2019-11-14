Ольга Бузова выложила свежую фотографию. Однако многочисленные поклонники пришли в ужас, разглядев на лице поющей ведущей странную шишку.

Ольга Бузова выложила свежую фотографию. Однако многочисленные поклонники пришли в ужас, разглядев на лице поющей ведущей странную шишку.Ольга Бузова выложила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" фотографию, сделанную во время ее работы в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". "Трудовые будни 🤗😌🎥 Как же важно, чтоб работа была в радость 🙃 желаю каждому из Вас найти свое призвание (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к подписчикам Ольга Бузова.13 Ноя 2019 в 7:35 PSTМатериал дополняется