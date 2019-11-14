Эпатажная журналистка Ксения Собчак нередко комментирует громкие происшествия. Не смогла она промолчать и после страшной стрельбы в Благовещенске.

Эпатажная журналистка Ксения Собчак нередко комментирует громкие происшествия. Не смогла она промолчать и после страшной стрельбы в Благовещенске.Сегодня утром, 14 ноября, 19-летний студент колледжа открыл пальбу по своим однокурсникам. Сперва он убил одного из своих товарищей, а после покончил с собой. Сейчас весь Благовещенск в шоке от трагедии. Возбуждено уголовное дело, здание учебного заведения оцеплено и следователи ведут работы.Разумеется, подобное громкое происшествие не могло не затронуть Ксению Анатольевну. Стоит отметить, что у нее растет маленький сын Платон, а еще ходят слухи о том, что знаменитость вновь беременна от нового супруга – режиссера Константина Богомолова. Как мать и как человек с активной жизненной позицией, Собчак прокомментировала случившееся в своем Телеграмм-канале."И что скажут, опять видеоигры виноваты? Системно никто к решению проблемы подходить не думает – пока это не исправится, стрельбы в школе будут продолжаться" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – высказалась журналистка. Правда, она почему-то назвала колледж школой, но суть остается та же. В последнее время общественность все чаще обвиняет компьютерные развлечения в том, что они культивируют жестокость в подрастающем поколении.10 Ноя 2019 в 3:10 PSTВпрочем, некоторые психологи выражают мнение, что видео-игры наоборот помогают молодежи выплеснуть свою агрессию без вреда для общества. Тем не менее, патологическая зависимость от развлечений может привести к весьма печальным последствиям.