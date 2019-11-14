Активисты народного фронта обнаружили нарушения на стройплощадке

Реализация проекта суздальское "Зарядье" идет с серьезными нарушениями, считают активисты ОНФ. Сегодня они осмотрели стройплощадку и сходу предъявили ряд претензий .Руслан Зарипов, член регионального штаба общероссийского народного фронта: «В одном городе имеем разные рамки разграничения и разные рамки ответственности, и вот тут мы не видим их взаимодействия, заинтересованность общую, чтобы привести в порядок, чтобы наш Суздаль был гордостью.»Тяжелая строительная техника работает вблизи Торговых рядов -памятника истории и культуры начала 19 века. Трещины и сколы в основании стен, по мнению активистов Народного фронта, могут быть прямым следствием работы ремонтников. А самое большое беспокойство общественников вызывает отсутствие взаимодействия властей Суздаля с другими службами. По мнению активистов, на строительном объекте постоянно должны присутствовать представители департамента культуры Владимирской области. Напомним, проект суздальского Зарядья был разработан московской фирмой «Рождественка». На его реализацию Суздаль получил федеральный грант в 50 миллионов рублей.