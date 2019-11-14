В Киеве озвучили угрозы из-за сообщений о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В России это заявление подняли на смех.

В Киеве озвучили угрозы из-за сообщений о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В России это заявление подняли на смех.Так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время брифинга в Киеве озвучил украинскую реакцию на сообщения о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. "Мы, безусловно, отреагируем на это", – пообещал чиновник."Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает", – цитирует "" Кориневича. Однако что именно, кроме именования России агрессором и оккупантом, может сделать Украина, он уточнять не стал.Разумеется, подобные слова украинского чиновника не могли не вызвал настоящий вал насмешек с российской стороны. "Что конкретно сделают – сказать не могут. И ничего предложить не могут", – цитирует члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.Материал дополняется.