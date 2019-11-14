В Свердловской области работники коммунальных служб решили отремонтировать разрушающийся дом скотчем.

Двухэтажный дом на улице победы в Сухом Логе был построен в середине прошлого века. Строение возвели без фундамента, прямо на грунте.В 2010 году в здании провели капремонт – поменяли шифер на крыше и покрасили фасад. В 2015-м по стенам пошли трещины. Виной тому, по словам местных жителей, стал подтекающий колодец, вода из которого размывает почву.Коммунальщики решили проблему творчески: трещины заклеили скотчем и укрепили подпорками дом, пишет Ura.ru.В мэрии сообщили, что подпорки были установлены после обследования дома, проведенного специализированной организаций. Второй этап работ подразумевает усиление фундамента – его проведут весной.Назначено новое обследование здания, после которого примут решение: признавать дом аварийным и расселять или же делать досрочный капремонт, который по плану должен быть в 2044 году.