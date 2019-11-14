Ночью 12 ноября в ковровское отделение полиции обратилась женщина – на нее только что на улице напал неизвестный и отобрал сумку с личными вещами и деньгами.

Ночью 12 ноября в ковровское отделение полиции обратилась женщина – на нее только что на улице напал неизвестный и отобрал сумку с личными вещами и деньгами.Сотрудникам понадобилось меньше часа, чтобы задержать преступника в одном из домов многоквартирного дома. Им оказался 44-летний ковровчанин. Ко времени задержания, сумку он уже выбросил, но вещи быстро нашли и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет,