Фигурант, похитив сумку у местной жительницы, спрятался в подъезде дома.

Ночью 12 ноября в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая, что на улице на нее напал неизвестный, похитил сумку и личными вещами и деньгами, после чего скрылся.К месту происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы.Уточнив обстоятельства произошедшего и приметы злоумышленника, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам.Менее чем через час подозреваемый, 44-летний местный житель, был задержан сотрудниками ППС в подъезде одного из многоквартирных домов Коврова.Фигурант пояснил, что похищенную сумку выбросил. Местонахождение имущества было установлено, в настоящее время все похищенное возвращено владелице.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.