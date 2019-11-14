В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса. Тело 40-летнего Ашота Боляна ..

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса. Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли возле дома на Нахимовском проспекте, рядом с его внедорожником.По данным телеграм-канала Mash, преступники обстреляли автомобиль спортсмена. Болян погиб на месте. Мужчину убили из пистолета с глушителем. Свидетелей стрельбы пока не нашли.