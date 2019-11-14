По прибытии бригады скорой помощи на вызов в одну из квартир находящийся там мужчина начал вести себя неадекватно, а именно, держа в руке нож, стал угрожать убийством...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 64-летнего жителя столицы, подозреваемого в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от сотрудника бригады скорой медицинской помощи. Заявитель сообщил, что по прибытии на вызов в одну из квартир в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября находящийся там мужчина начал вести себя неадекватно, а именно, держа в руке нож, стал угрожать убийством. После чего нанес заявителю удар рукой в область туловища.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний житель столицы. Мотивов своего поступка злоумышленник назвать не смог.Отделением дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38