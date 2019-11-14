В подмосковном Видном две девушки жестоко избили сверстницу на улице. В ролике, опубликованном в Сети, можно увидеть, как школьницы таскают жертву за волосы и бьют ногами по лицу, передает ..

В подмосковном Видном две девушки жестоко избили сверстницу на улице. В ролике, опубликованном в Сети, можно увидеть, как школьницы таскают жертву за волосы и бьют ногами по лицу, передает .Мама пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что в отношении одной из матерей нападавших был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.