Оперативники изъяли у фигурантов марихуану и «синтетику».
В октябре текущего года в результате проведения оперативных мероприятий на территории районного центра сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при передаче бумажного свертка была задержана безработная 36-летняя местная жительница.
Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 0,01 грамма.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Подозревая находится под стражей. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.
В совершении аналогичного преступления подозревается 24-летний житель поселка Ставрово, у которого оперативники изъяли более восьми граммов марихуаны.
Установлено, что в июле текущего года молодой человек вырастил кусты конопли, после чего высушил их и измельчил, планируя использовать для личного потребления.
Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство наркотических средств).
УНК УМВД России по Владимирской области напоминает:
В период с 11 по 22 ноября 2019 года в области проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:
по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)
по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81
по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.