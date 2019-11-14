Оперативники изъяли у фигурантов марихуану и «синтетику».

В октябре текущего года в результате проведения оперативных мероприятий на территории районного центра сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при передаче бумажного свертка была задержана безработная 36-летняя местная жительница.Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 0,01 грамма.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Подозревая находится под стражей. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.В совершении аналогичного преступления подозревается 24-летний житель поселка Ставрово, у которого оперативники изъяли более восьми граммов марихуаны.Установлено, что в июле текущего года молодой человек вырастил кусты конопли, после чего высушил их и измельчил, планируя использовать для личного потребления.Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство наркотических средств).УНК УМВД России по Владимирской области напоминает:В период с 11 по 22 ноября 2019 года в области проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.