Студент, устроивший стрельбу 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, перед тем, как совершить самоубийство, был ранен в перестрелке с оперативниками.

Студент, устроивший стрельбу 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, перед тем, как совершить самоубийство, был ранен в перестрелке с оперативниками.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал начальник управления МВД по региону генерал-майор полиции Николай Аксенов, выступая на расширенном заседании антитеррористической комиссии в Благовещенске.Он рассказал, что стражи порядки обнаружили и заблокировали стрелка на втором этаже здания колледжа. Увидев полицейских, студент начал стрелять в них, ответным огнем был ранен, после чего покончил с собой.Аксенов отметил, что в результате нападения один человек был убит и трое ранено, один тяжело.В свою очередь преподаватель Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске Валерия Манушкова сообщила, что в момент нападения студент появился с ружьем в руках и сигаретой в зубах.Женщина рассказала, что после того, как она стала возмущаться тем, что учащийся пришел в аудиторию с оружием, молодой человек заявил ей "Пошла отсюда!", после чего начал стрелять. Она спряталась под столом, а затем выбежала и бросилась к охраннику, потребовав от того срочно вызвать полицию.В свою очередь, в Следственном комитете России по Амурской области сообщили о задержании в рамках уголовного дела о стрельбе генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А". Ранее был задержан сотрудник того же ЧОПа, охранявший на момент нападения колледж.Гендиректора обвиняют в том, что он допустил к работе сотрудника, не имеющего соответствующего разрешения на охранную деятельность.