Владелец магазина заказывал у потерпевшего партию сноубордов. Однако, с его слов, товар оказался ненадлежащего качества, и злоумышленник путем противоправных деяний решил компенсировать свои потери...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 34-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в магазине спортивных товаров в центре Москвы у него произошел конфликт с хозяином торговой площади. Спор продолжился за пределами помещения, где, злоумышленник выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Вместе с сообщником они завладели принадлежащим ему имуществом – 20 сноубордами. Угрожая применением силы, злоумышленники принудили потерпевшего также написать расписку о том, что он должен им денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Малом Дровяном переулке задержали подозреваемых. Ими оказались 33-летний жителя столицы и 34-летнего приезжий из Подмосковья. Установлено, что ранее один из задержанных, владелец магазина, заказывал у потерпевшего партию сноубордов. Однако, с его слов, товар оказался ненадлежащего качества, и злоумышленник путем противоправных деяний решил компенсировать свои потери. При обыске у подозреваемых изъяты похищенные сноуборды и предмет, похожий на травматический пистолет.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60