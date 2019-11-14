Новгородец незаконно продал 1,8 килограмма ртути через гипермаркет Лента. Предприимчивый россиянин угодил прямиком на скамью подсудимых. По данным , злоумышленник совершил незаконную ..

Новгородец незаконно продал 1,8 килограмма ртути через гипермаркет "Лента". Предприимчивый россиянин угодил прямиком на скамью подсудимых.По данным , злоумышленник совершил незаконную продажу ртути через ячейку хранения гипермаркета "Лента". Через посредника покупатель передал "закладчику" 300 тысяч рублей. В отношение торговца возбуждено уголовное дело.