В конференции «Религия, конфессии, общество и государство: история и современность взаимоотношений» примут участие учёные ведущих вузов страны и представители духовных российских школ

Сегодня во Владимире стартует Межрегиональная научная конференция «Религия, конфессии, общество и государство: история и современность взаимоотношений». Площадкой станет Владимирский государственный университет. В конференции примут участие учёные ведущих вузов страны и представители духовных российских школ. Они обсудят взаимоотношения органов власти и институтов гражданского общества, состояния религиозной ситуации во Владимирской области.