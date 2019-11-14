По словам Романа Кавинова, заместителя председателя ЗС, сфера здравоохранения области действительно больна.

Сегодня Законодательное собрание оперативно созвало журналистов на брифинг. По словам Романа Кавинова, заместителя председателя ЗС, сфера здравоохранения области действительно больна. Но Владимирская станция скорой помощи не относится к проблемным. По крайней мере, на первый взгляд. Он считает, что кто-то намеренно раздувает из мухи слона и намекнул на политических оппонентов.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Что касается зарплаты - из тех, с кем удалось пообщаться, ни один, ни в общей беседе, ни в приватных разговорах, не сказал, что лично у него ухудшилась ситуация. Все ссылались на чей-то опыт, либо говорили, что лично у меня всё нормально. То есть небольшое снижение есть, но оно сезонный характер носит. Из месяца в месяц не бывает ровной зарплаты. Понятно, что есть колебания».Проверки учреждения продолжатся. А 26 ноября в Законодательном собрании пройдёт заседание, на котором обсудят все проблемы здравоохранения региона, в том числе и итоги проверок.Дмитрий Горкин