Киновечер Владимира Лаптева пройдёт в Областном доме работников искусств. Начало в 18 часов, вход свободный.

Он снялся в более чем ста кинофильмах и телесериалах. Ведущий актёр Владимирского академического театра драмы, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев приглашает сегодня на свой творческий вечер. Владимир Георгиевич рассказал нам по телефону о том, что увидят зрители.«Я назвал это киновечером, поскольку это первый раз в моей жизни, и для меня это важно, набралось очень много телесериалов, фильмов-за 100 штук, и я решил первый раз в жизни это сделать. Киновечер будет состоять из фрагментов из фильмов-очень разных, начиная от "Калины красной", "Братья Карамазовы", "Жизнь и судьба", "Бухта страха","Каганович"- в общем очень интересно: там будут песни, стихи, и рассказы об этих фильмах, режиссёрах. И там будет, видимо, очень много вопросов, и я сам для себя предвосхищаю такую бурную встречу, полезную встречу обоюдную. Поскольку, вы знаете, мне самому даже интересно посмотреть, как это будет восприниматься публикой. Многие и не видели меня в кино, поэтому это будет-ну как?-и сюрпризы одновременно, и какие-то вещи,что они уже знают и видели. Вот таким образом всё будет происходить.»Киновечер Владимира Лаптева пройдёт в Областном доме работников искусств. Начало в 18 часов, вход свободный.