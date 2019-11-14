9 ноября известному композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.

9 ноября известномукомпозитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.Президент прибыл в Большой театр. Он поднялся на сцену и подарил юбилярше роскошный букет цветов. После этого он во всеуслышание объявил о награждении пианистки высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония в скором времени состоится в московском Кремле."Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", – заявил Владимир Владимирович.Именниница от всей души поблагодарила Путина за оказанную честь. Она, в свою очередь, пожелала президенту крепкого здоровья. "У нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны", – отметила композитор.В посвященном дню рождения Пахмутовой концерте выступали различные звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказались такие легендарные исполнители как Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов.А оперная певица Анна Нетребко даже прервала европейское турне. Ради того, чтобы поздравить Александру Николаевну она прилетела прямиком из Вены.Весь вечер юбилярша светилась от счастья. В течение концерта она несколько раз успела сменить праздничные наряды. А ее любимый супруг Николай Добронравов, с котором они прожили 63 года, поддерживал жену из ложи Большого театра.