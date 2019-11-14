Несколько минут назад в Законодательном собраний Владимирской области, закончился брифинг, посвященный ситуации на станции Скорой, подробности - в итоговом выпуске вестей в 20.40.

Сегодня, после опубликования открытого письма медиков в СМИ, там проходят массовые проверки. В руководстве учреждения, сославшись на занятость, комментировать ситуацию отказались.«Сейчас вот только уехал директор департамента с комиссией приезжали , сейчас приехала ревизия вот только что , минут 15 назад.»Напомним, письмо подписали около пятидесяти сотрудников скорой помощи - они требуют вернуть заработную плату на прежний уровень. Как сообщил наш источник на станции скорой помощи, урезание зарплат младшего медперсонала произошло по инициативе областного департамента здравоохранения. На станции сейчас нехватка кадров. В письме говорится, что в бригадах приходится работать по одному, несмотря на то, что по закону, на вызов должно выезжать минимум два работника. Спецмашины долгое время остаются без ремонта, поэтому водителям иногда приходится делать это за свой счёт. Открытое письмо направлено в адрес губернатора, а так же в прокуратуру, трудовую инспекцию, Законодательное Собрание и приёмную президента. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с сотрудниками станции.Дмитрий Кузьмин, врач анестезиолог-реаниматолог: «Какие-то возможно финансовые проблемы у учреждения, но народ больше возмущен тем, что это все произошло без объяснений. И то , что администрация не идет на контакт.»И несколько минут назад в Законодательном собраний Владимирской области, закончился брифинг, посвященный ситуации на станции Скорой, подробности - в итоговом выпуске вестей в 20.40.