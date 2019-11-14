В СМИ региона появилась информация, что сотрудники станции скорой помощи написали письмо главе региона, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, Законодательное собрание и даже в приёмную Президента.

В СМИ региона появилась информация, что сотрудники станции скорой помощи написали письмо главе региона, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, Законодательное собрание и даже в приёмную Президента.Причиной стали урезанные выплаты и тяжёлые условия труда. Одна из проблем - нехватка персонала. В бригадах приходится работать по одному, несмотря на то, что по закону на вызов должно выезжать минимум два работника. Спецмашины долгое время остаются без ремонта, поэтому водителям иногда приходится делать это за свой счёт. Заработную плату урезают ежемесячно, в том числе за сниженную выработку в результате простоя машин. Под обращением в надзорные органы уже подписались около 50 человек.