Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проинформировала общественность о мерах, которые с 2020 года должны увеличить эффективность диспансеризации и профилактики, в частности, раковых заболеваний.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проинформировала общественность о мерах, которые с 2020 года должны увеличить эффективность диспансеризации и профилактики, в частности, раковых заболеваний.Как передает "Интерфакс", об этом она рассказала на заседании кабинета министров, подчеркнув, в частности, что медработники будут финансово стимулироваться за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания.По информации Скворцовой, врач-терапевт или иной медицинский работник, назначивший и вовремя сделавший исследование, подтвердившее рак у пациента, будет получать по 500 рублей.Министр отметила, что со следующего года наиболее сложные виды диагностических исследований будут выведены из душевого финансового норматива обязательного медицинского страхования в самостоятельный тариф, что позволит значительно сократить сроки ожиданий. В случае подозрения онкологии – ожидание составит неделю, для других заболеваний – две недели.Глава отечественного здравоохранения заявила о том, что в данное время почти четыре тысячи медицинских учреждений участвуют во всероссийской диспансеризации, которую за девять месяцев 2019 года прошли более 41 миллиона человек, из них 24 миллионов 200 тысяч являются совершеннолетними.Скворцова отметила, что лидерами по организации диспансеризации и профилактических осмотров в РФ являются Республика Алтай, Астраханская область, Тамбовская область, Хабаровский край и Саха-Якутия.