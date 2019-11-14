Студенту, устроившему стрельбу в благовещенском колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По данным МВД, на профилактическом учете он не состоял, к ответственности не привлекался, по месту учебы характеризовался положительно.

Студенту, устроившему стрельбу в благовещенском колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила ТАСС, что такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы преступника.В четверг утром студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл огонь по своим сверстникам. Один подросток был убит, три человека получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших, получивший огнестрельное ранение с повреждением органов брюшной полости, находится в реанимации в тяжелом состоянии.Затем к медикам обратились еще два человека: женщина-преподаватель, получившая психологическую травму, и молодой человек с ушибом грудной клетки (он упал, когда бежал). Им была оказана амбулаторная помощь.Стрелок покончил с собой. Ранее на профилактическом учете он не состоял и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Амурской области. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между студентами.По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц" и "Халатность".Между тем следователи задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А", охранявшего колледж. По словам Петренко, он допустил в здание студента с оружием. Кроме того, он не имел разряда по охранной деятельности и разрешения на работу, а на службу он по временному документу.