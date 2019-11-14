× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-ya-proshla-vse-krugi-ada-rudkovskaya-ne-opravdala-nadezhd-plyushhenko.html" target="_blank">Я прошла все круги ада: Рудковская не оправдала надежд Плющенко</a> - Яна Рудковская откровенно рассказала о безуспешных попытках забеременеть. При этом оказалось, что ее муж, фигурист Евгений Плющенко мечтает о большой семье.