Торжественная церемония состоялась в городе Коврове.

В администрации города Коврова Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации жителям района, достигшим 14-летнего возраста.Поздравить ребят с этим важным событием пришли глава города, представители администрации, родители и друзья.В рамках торжественного мероприятия юношам и девушкам рассказали историю появления паспорта. Сотрудники полиции напомнили о правах и обязанностях, которые возникают с момента получения документа.Вручая паспорта, стражи порядка от души желали ребятам быть достойными гражданами страны, а гости церемонии адресовали пожелания успехов в учёбе, творчестве, спорте.В ответном слове школьники выразили благодарность за теплые пожелания.