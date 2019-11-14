В Зеленой комнате - простые светлые стены. Но здесь важен не цвет, а его смысл.

На базе Владимирского университета открыта "Зеленая комната". Научно-исследовательский и консультативный центр, который поможет детям с психологическими травмами. И - следователям, которые распутывают преступления против них.В "Зеленой комнате" - простые светлые стены. Но здесь важен не цвет, а его смысл. Спокойствие, естественность, расслабленность. Только войдя в эти состояния с помощью, например, арт-терапии, маленький человек сможет рассказать - что же именно с ним случилось. И тогда специалисты смогут ему помочь, а следственные органы - найти виновных.Елена Пронина, завкафедрой общей и педагогической психологии ВлГУ: «Это те техники, которые не требуют от ребенка каких-то специальных навыков рисования. А занимаясь этим, ребенок погружается в творческий процесс. И таким образом, сознание ребенка - оно отпускает вот эту вот сложную жизненную ситуацию. Он расслабляется. И он может спокойнее и говорить о том, что с ним произошло».Из-за зеркального окна в соседней темной комнате - то есть не травмируя своим присутствием ребенка - следователи смогут наблюдать за его общением с психологом. Незаметно просить специалиста прояснить какие-то важные моменты. И затем многократно проигрывать сделанную видеозапись. Чтобы воссоздать истинную картину произошедшего, собрать доказательную базу.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета: «Мы начинали эту работу и пытались разрешить вот эту очень важную для нас проблему, которая существует с детьми, ставшими жертвами преступления, свидетелями преступления. Дети с суицидальными наклонностями, дети, попавшие в сложную семейную ситуацию».Научно-исследовательский и консультативный центр "Зеленая комната" создан на базе сразу двух кафедр психологии ВлГУ. Благодаря совместным усилиям нескольких ведомств, на которых лежит забота о безопасности маленьких граждан. Начиная с областных уполномоченных по правам человека и правам ребенка и до Следственного комитета. Во многом решающей стала активная помощь сенатора от Владимирской областиОльга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области: «В некоторых регионах, самых крупных регионах, созданы такие комнаты. Мы стучались во все двери. К власти, в социальные службы, везде. Не находили возможности. То помещения нет, то нет возможности приобрести оборудование. На самом деле это дорогостоящее удовольствие. Не так просто все это сделать».Работа "Зеленой комнаты" не будет ограничиваться только помощью следствию. Проблемы есть во всех семьях, говорят психологи. И разбираться в них и нам, и детям следует здесь - на прочной научной основе.Михаил Язынин, Максим Котов, "Вести-Владимир"